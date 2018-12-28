Nerede o eski Beyoğlu sinemaları

Eski Beyoğlu sinemalarının çoğu banka, postane ya da mağaza oldu. Bugün Beyoğlu’nda 15’in üzerinde eski sinemadan, çok azı ayakta kalmayı başarabildi. İstiklal Caddesi’nin en güzel noktalarından birinde, en güzel pasajlarından biri olan Halep Pasajı’nda bulunan bu tarihi sinemaların yaşadığı sıkıntı, Beyoğlu’nun tarihi sinemalarını tekrar anma ihtiyacı doğuruyor. İşte o güzel anılara sahip, Beyoğlu’nun tarihi sinemaları...

İSTANBUL’UN İLK SİNEMASI: CINÉMA THÉÂTRE PATHÉ FRÉRES (1908)

İlk sabit sinema salonu olan Pathé Sineması Tepebaşı’ndaydı. Sigmund Weinberg olan sinema, Meşrutiyet Caddesi (eski adı Mezarlık Caddesi), 17 numaralı adreste faaliyete başlamıştı. Weinberg, Sponeck'teki 1897'de ilk gösterimin ardından, özellikle kahve ve birahane salonlarında yaygınlaşan film gösterim işini daha profesyonel bir tarzda yapmaya karar verince, Fransa'da kurulmuş 20. yüzyılın en büyük sinema şirketlerinden birisi haline gelen Cinéma Théâtre Pathé Fréres adlı şirketin temsilciliğini aldı.

ATATÜRK'ÜN İKİ KERE FİLM İZLEDİĞİ ELHAMRA SİNEMASI (1920)

İstiklal Caddesi’nde, 320 numarada bulunan ve “Fransız Tiyatrosu” adı verilen bina, 1831’de çıkan büyük bir yangında yanarak kül olmuş; binanın yerine bir İtalyan tarafından yeni ve görkemli bir tiyatro olarak inşa edilmişti. Sekizer kişilik 26 locası ve altın yaldızlarla, ön sıralardaki deri koltuklarla, kubbe şeklindeki tavanıyla süslü bina, Arapzade Sait Bey’in binayı satın almasıyla; 1923 yılında Elhamra Sineması olarak kullanılmaya başladı. 5 Şubat 1999’da, yine bir yangınla sarsılarak kullanılamaz hale geldi. Elhamra Sineması’nda Atatürk iki kere film izlemişti.

Afet İnan, Mahbule Hanım, Atatürk ve Şükrü Kaya Elhamra Sineması'nda 3.12.1930

DOĞUNUN EN BÜYÜK VE EN LÜKSÜ: CİNE MAGİC

Gümüşsuyu Mahallesi'nde kurulan Cine Magic, İstanbul'da sinema olarak kullanılmak üzere yapılan ilk binaydı. 1914 yılında açılan sinemanın ilk sahibi ise Sarıcazade Ragıp Paşa'ydı. Salonda, küçük bir senfonik orkestra eşliğinde sessiz filmler gösteriliyordu. Magic Sineması, “Doğu'nun en büyük ve en lüks salonu” olarak tarif ediliyordu o dönemlerde.

Bina, 2012 yılında AVM yapılmasına karar verilerek yıkıldı. Ancak Eylül 2015’ te Danıştay, AVM kararını durdurdu.

AVRUPA’NIN EN ÇAĞDAŞ SİNEMASI: EMEK(MELEK) SİNEMASI

Melek Sineması, 1924 yılında Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyete başlıyor. Sinema, sahnenin iki tarafında yer alan sarı-turuncu renkli art-nouveau veya art-deco tarzındaki iki melek tablosundan ötürü bu adı almıştı.

SOSYETENİN BULUŞMA MEKANI

Caddedeki Elhamra ve Alkazar ile birlikte Melek Sineması, Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılan, Avrupa'nın en çağdaş sinemalarından birisiydi. Üst düzey seyirciye hitap eden bu sinemada, bazı koltukların daha dönem başlamadan önce satıldığı söyleniyor. Sinemanın, iki geniş fuayesi ve iki yana açılan balkonu var. Alt kat locaları, sosyetik bir buluşma mekanıydı.

1945 yılına gelindiğinde, içinde İpek ve Sümer sinemalarının da bulunduğu Cercle d'Orient bloğu ile Melek Sineması, İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıyor. 1950'li yıllarda Melek'te; MGM, Fox ve Columbia'dan seçilen salon filmleri gösterime girmeye başlıyor. Melek Sineması, farklı türden Hollywood filmlerinin Beyoğlu'ndaki en önemli merkezlerinden birisi haline geliyor. Daha sonra Emekli Sandığı Emek Film adlı şirketi kurup, sinemanın adını da Emek Sineması olarak değiştiriyor.

YENİSİ YAPILDI

Yıkılması kamuoyunda kabul görmedi. Bu süreçte yoğun protestolar gerçekleşti, ancak Kamer İnşaat’ın Grand Pera isimli projesi için yıkıldı. Projenin üst katında aslına uygun olarak yenisi yapıldı.

(yeni hali)

ESKİ LUXEMBURG SİNEMASI 1924 GLORYA SİNEMASI (1930) SARAY SİNEMASI 1933

Demirören AVM’nin bulunduğu yerde önce 1913’te Luxembourg Sineması yapıldı. Daha sonra Glorya ve nihayet 1930’larda Saray Sineması oldu. Geniş fuayesi ve salonuyla bütün Türk filmlerinin galalarını da ağırlayan sinema, aynı bloktaki Lüks Sineması’yla birlikte uzun yıllar önce kapandı. 2000’lere kadar gelen bina, bir süre önce yıkıldı ve yerine AVM yapıldı.

EN İYİ SİNEMALARDAN BİRİYDİ: LALE SİNEMASI (1930)

Lale, dönemin en güzel sinemalarından biriydi. Karaköy Börekçisi Hüseyin Efendi tarafından, eski bir köşkün yerine inşa ettirilip, 1939’da açılmıştı. İstiklal Caddesi üzerindeki bu sinema, küçülüp bölünerek 2000’lere kadar açık kaldı.

+18 GÖSTERİMLERİYLE RÜYA SİNEMASI (1930)

Rüya Sineması, Yunan Konsolosluğu olarak kullanılan Şişmanoğlu Konağı ile Serkildoryan’ın arkasındaki boş alana 1930 yılında yapıldı. İlk adı Artistik Sineması’ydı sonra Sümer ve Rüya oldu. Uzun yıllar +18 filmleri gösteren sinema, birkaç yıl önce festival ve vizyon filmleriyle bir atağa kalkmak istediyse de ömrü yetmedi, Emek Sineması’yla birlikte kapatıldı. Şimdi yine Emek’le aynı kaderi paylaşıyor.

SİNE-POP SİNEMASI (ESKİ “YENİ AR” SİNEMASI- 1943)

Çok yakın zamana kadar da Beyoğlu’nun en popüler sinemalarından biri olarak çalışan Sine-Pop, Yeşilçam Sokak’ta 1943 yılında Ar Sineması olarak açıldı. Demirören AVM inşaatı sırasında gürültüden etkilendiği, sonra duvarlarında çatlaklar oluştuğu haberleri yer aldı. Kasım 2012’de kapandı.

ALKAZAR SİNEMASI (ESKİ ELEKTRA SİNEMASI-1948)

1923 yılında Elektra Sineması olarak perde açmıştı. Sonra Alkazar Sineması adını alan sinema, İstiklal Caddesi’nin hemen başındaki sinema giriş kapısıyla dikkat çekmekteydi. Bir süre kapalı kalan sinema, 90’larda, aralarında Onat Kutlar, Yılmaz Zafer gibi sinemacıların olduğu bir ekip tarafından, üç salonluk yeni bir sinemaya dönüştürülmüştü. 2010 yılında kapanmak zorunda kaldı.

Alkazar sineması, Son Matine, 2010

İSTANBUL’UN TARİHİ ATLAS SİNEMASI (1948)

İstiklal Caddesi üzerinde, hepimizin bildiği Atlas Pasajı’nda bulunan sinema, İstanbul’un en büyük ve tarihi sinemalarından biri.

Zamanla ihtiyaçlar doğrultusunda, binanın mimari şekli değiştirilerek bugünkü pasaj kısmına ilave yapılarak konak kısmıyla birleştiriliyor. 1932'de geçirdiği onarımın ardından eğlence ve sanat merkezi haline getiriliyor. 19 Şubat 1948'de, bin 860 kişilik kapasite ve 35 loca ile Atlas Sineması ve Kulis Bar Restoran olarak açılıyor. 1985’te Hazine'ye devredilen tarihi sinema, Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy tarafından işletiliyor.

İSTİKLAL'İN EN GENCİ: BEYOĞLU SİNEMASI

Gerçek sinema tutkunlarının adresi 1989’dan beri İstanbul Beyoğlu’nda sinemaseverleri ağırlayan, emektar bir salon. Beyoğlu Sineması, bugün dayanışma sayesinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Salonlar bir bir kapanıp dönemin AVM'leri olan pasajlara dönüşürken, Beyoğlu Sineması aynı ideal etrafında buluşan bir avuç sinema tutkununun eşsiz çabasıyla bir pasajın salona dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıktı.

Sinemanın çalışanları, İstiklal Caddesi, Halep Pasajı’nda bulunan sinemaya girdiğinizde sizi sosyal medyadan bir araya gelen ve içlerinde sanatçıların da bulunduğu gönüllüleriyle karşılıyor. Girişe koydukları masada, sinemanın varlığını sürdürebilmesi için “Sadakat Kartları” satıyorlar.