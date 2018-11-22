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Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında konuşurken ağladı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 07:46..
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Programında Metin Arolat’ı ağırlayan Kumbasar ‘Metin bizim canımız. Onu karşımda görünce çok başka yerlere gittim.' dedi.

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

"ÇIKMADIK CANDAN ÜMİT KESİLMEZ"

Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar sözlerine şöyle devam etti: “Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim. İnşallah geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah… “

Kumbasar, Mehmet Ali Erbil için ağladı VİDEO

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