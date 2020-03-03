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Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf:

Neşe Erberk, 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dansı anlattı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 07:43..
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Yıllar önce Miami’ye yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra İstanbul’da görüntülendi.

ANAOKUL ZİYARETİ

Önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife yansıyan Erberk, Türkiye’de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez onları ziyaret ettiğini söyledi.

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf:

"DÜZ AYAKKABI GİYDİRMİŞLERDİ"

Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.

Neşe Erberk 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, yarışmada Sema Yunak ikinci, Yasemin Koşal da üçüncü olmuştu.

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf:

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