Nesli tükenen Kauai kuşunun son şarkısının hikayesi

1987 yılında kaydedilen bu ses, telefon zillerinden, meditasyon müziklerine kadar yakından tanıdığımız bir tını. Gel gelelim, doğa kanunları artık bu ‘’cikcik’’ sesini duyamayacağımız kadar acı olabiliyor bazen. Dişisiyle, erkeğiyle birbirine şarkı söyleyip kur yapan bu kuşların son sesini, adalı bir fotoğrafçı David Boynton kaydetmişti.

Duymak isteyeceksin…

FOTOĞRAFÇI NESLİ TÜKENEN O KUŞUN SON SESİNİ KAYDETTİ

Hawaii adalarından Kauaʻi Adası'na özel endemik bir kuş türü olan Kauailerin, dişisi de erkeği de birbirlerine söyledikleri şarkılarla ünlülerdi.

Adadaki kuşların sonunu hazırlayan olaylar yüzünden Kauai kuşu, en son 1985 yılında görüldü. 1987’de ise görülemese de son kalan bir erkek Kauai kuşunun, dişisini çağırdığı o umutsuzluk dolu şarkı kaydedildi.

Kauai kuşunun dişisini çağırdığı son şarkı

BİRBİRLERİNE KUR YAPAN CİNSLERDİ

Kauai kuşlarının başları, kanatları ve kuyrukları siyah renkteyken, gövdeleri kahverengiye dönen parlak tüylere sahipti. Kuşların birbirine yaptıkları kurların romantikliği, türünün son çiftleri olanlar arasında daha bir anlamlı ve özel oluyordu.

VİRÜS KAPTILAR, NESİLLERİ TÜKENDİ

İnsanların bölgeyi keşfi ile yanlarında getirdikleri fare, domuz, hatta sinek türleri; yeni adapte olacakları adanın kurallarını da etkilemiş oldular. Karşılıklı bu etkileşim sonunda daha önce hiç karşılaşmadıkları virüslerle karşı karşıya kaldı adalı canlılar. Küresel ısınmayla bu dengeler de değişti.

Hastalık taşıyan sivrisineklerin, normalde ulaşamadığı yükseklikteki ağaç seviyeleri de artık daha sıcak olduğu için kuşlarla etkileşimlerinin yolu da açılmış oldu.

HİÇ CEVAP GELMEYECEKTİ...

Türün son üyesi olan erkek kuşun eş bulmak amacıyla söylediği bu şarkı, aslında bir daha hiç cevap gelmeyecek bir kuş türünün hikâyesini anlatıyor.