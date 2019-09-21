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Neslican, mücadelen çok güzeldi çiçeğim

Neslican, melek oldu! Güzel enerjisi, kalpten gülüşü, mücadeleden hiç vazgeçmeyen ruhu ile hepimizin kalplerine dokundu da gitti…

Özel İçerik | 21.09.2019 - 14:39..
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Neslican Tay

Hepimizin dünyaya bir geliş nedeni var. Vazgeçmeyen ruhumla ben de her zaman bunun arayışı için savaşıyorum. Ve dünyada mücadele eden, arayışta olan, bulduğunu paylaşan insanlara da bayılıyorum. Neslican işte onlardan biri. Dün akşam öğrendik ki, artık yeryüzündeki zamanını, görevini tamamlayıp bir melek oldu. Ruhu şad olsun…

Onu ilk kez Ted konuşmasında hakkınca gördüm, duydum, anladım sanırım. "Bir ortama girişimde 'Bacaksız geldiii!' diye sesleniyordum ve insanlar şaşırıyordu.” derken bağlandım onun hayat enerjisine. Sonra "Saçlarınızı, kilonuzu, boyunuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin.” dediğinde bir çınlama daha yankılandı beynimde. Buydu işte, bu kadardı. Aslında her şey insan içindi ve hepimiz yaşarken birbirimize bir şeyler öğretecektik, yaşayacaktık ve gidecektik…

Hem ben bunu çok erken öğrenmiştim. Okuyanlarınız hatırlayacaktır; arkadaşım Emine'nin duygu yüklü omuzlarını anlatmıştım size. Ondan sonra güçlenen omuzlarımı, büyüyen kalbimi… Aslında belki de tüm bu başımıza gelenlerin sonunda kalbimizi büyütelim, beynimizi layıkıyla kullanalım diye yaşanıyor yaşananlar. Hepimiz bunu fark edip, kibrimize küssek ya artık…

Neslican, mÃ¼cadelen Ã§ok gÃ¼zeldi Ã§iÃ§eÄŸim

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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