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Neslican Tay yoğun bakımda

Kansere karşı verdiği savaşla tanıdığımız 20 yaşındaki Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 09:16..
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20 yaşındaki Neslican Tay üniversite sınavına iki hafta kala kanser olduğunu öğrendi.

Bacağındaki tümör nedeniyle üç kez ağırlaştırılmış kemoterapi gördükten sonra bacağı kesildi ancak hayat enerjisini hiç kaybetmedi.

Haziran ayının sonunda yayınladığı videoyla dördüncü kez kansere yakalandığını açıkladı ve sonuna kadar savaşacağını söyledi.

Neslican Tay yoğun bakımda

"BİR KEZ DAHA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERECEK"

Şuanda yoğun bakımda olan Neslican Tay için sosyal medyadan paylaşılan destek mesajlarının ardından Medipol Sağlık Grubu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

Neslican Tay yoğun bakımda

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA OLUŞTURULDU

Öte yandan Tay'a yardım etmek isteyenler kan vermek için Twitter'da kampanya başlattı.

Beklenen kan bulundu ancak solunum sıkıntısı yüzünden yoğun bakımda tutulmaya devam ediliyor.

Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

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