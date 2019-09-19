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Neslican Tay'ın tedavisi sürüyor

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Neslican Tay'ı, ünlü sanatçı Haluk Levent ziyaret etti. Levent, "Savaşıyor şu anda. Direniyor" dedi.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 13:42..
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3 kez yakalandığı kanserden kurtulan ve dördüncü kez bu ağır hastalığa yeniden yakalanan Neslican Tay'dan, haber var.

Türkiye’nin iyileşmesini dualarla beklediği Neslican Tay’ın durumuyla ilgili ünlü sanatçı Haluk Levent, açıklamayı yaptı.

Neslican Tay'ın tedavisi sürüyor

HASTANEDE YANINA GİTTİ

Kurucusu olduğu AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) derneği ile birlikte yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle takdirleri toplayan Haluk Levent, Neslican Tay'ı, tedavisini sürdürdüğü hastanede ziyaret etti.

Neslican Tay yoğun bakımda İZLE

"PRENSESLER GİBİ"

Haluk Levent, Neslican Tay'ın durumu ise şu notla paylaştı:

"Neslican Tay’ı size anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif, o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa."

Neslican Tay'ın tedavisi sürüyor

Neslican Tay'ın tedavisi sürüyor

Neslican Tay'ın tedavisi sürüyor

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