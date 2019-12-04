Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi reddedildi

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilse de hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu.

TÜM SÜRECİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1.5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü.

20 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETTİ

Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül'de, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HİSARCIKLIOĞLU'NUN TEKLİFİNE RET

Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunup, merkeze bağlı Dörtyol köyünde Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz." paylaşımında bulundu.

BAKANLIK REDDETTİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden Bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.

OKULUN EKLENTİLERİNE VERİLECEK

Rize Milli Eğitim Müdürlüğünce de Neslican'ın adının, okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

























