taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.752
Euro
6.3777
Altın
1483.69
Borsa
107182.86
Gram Altın
274.333
Bitcoin
40969.75

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi reddedildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi.

DHA | 04.12.2019 - 11:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilse de hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu.

TÜM SÜRECİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1.5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü.

20 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETTİ

Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül'de, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -3

HİSARCIKLIOĞLU'NUN TEKLİFİNE RET

Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunup, merkeze bağlı Dörtyol köyünde Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz." paylaşımında bulundu.

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -2

BAKANLIK REDDETTİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden Bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -1

OKULUN EKLENTİLERİNE VERİLECEK

Rize Milli Eğitim Müdürlüğünce de Neslican'ın adının, okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -4

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -5

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -6

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -7

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -8

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -9

Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi teklifine ret -10

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

104
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

47
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

200
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

35
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

144
Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

Sosyal medya trolü iddiası, Ersun Yanal'ı kızdırdı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir