Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti karavanı yeniledi

Gözde çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan doğalda geçirecekleri zaman için masraftan kaçmıyor.

Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu.

KARAVAN YENİLENDİ

Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

Uzun süredir motokaravan isteyen Kadir Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Motorlu karavanı için 150 bin TL ödeyen ünlü oyuncu, aracın iç dizaynı için de çok özel parçalar topladı.

300 BİN TL HARCADI

Doğulu, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu karavanın iç dizaynı için de 50 bin dolar yani 300 bin TL harcadı.