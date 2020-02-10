taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.986
Euro
6.5611
Altın
1571.12
Borsa
121015.14
Gram Altın
302.464
Bitcoin
60450.89

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti karavanı yeniledi

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 07:46..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gözde çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan doğalda geçirecekleri zaman için masraftan kaçmıyor.

Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu.

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti karavanı yeniledi

KARAVAN YENİLENDİ

Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

Uzun süredir motokaravan isteyen Kadir Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Motorlu karavanı için 150 bin TL ödeyen ünlü oyuncu, aracın iç dizaynı için de çok özel parçalar topladı.

300 BİN TL HARCADI

Doğulu, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu karavanın iç dizaynı için de 50 bin dolar yani 300 bin TL harcadı.

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti karavanı yeniledi

İlginizi Çekebilir
Merve Özbey evlendi
Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile dünya evine girdi.
Nesrin Cavadzade: Başka aşklara savruldum
İlişkisi olduğu dönemlerde başka birine aşık olduğunu açıklayan Cavadzade, "Öpüşmedim." dedi.
Hamza Arda için büyük yatırım
Aslıhan Turan, oğlu Hamza Arda’nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yeni görüntü
Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ve Atina'da objektiflere takılan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikinci kez görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
346
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
62
Jackie Chan koronavirüsüne panzehir bulanı ödüllendirecek
Jackie Chan koronavirüsüne panzehir bulanı ödüllendirecek
60
Ankara'da belediye ekipleri bir arazide kafatası buldu
Ankara'da belediye ekipleri bir arazide kafatası buldu
46
92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
4
Lübnan'da askerlere pusu kuruldu: 2 ölü 3 yaralı
Lübnan'da askerlere pusu kuruldu: 2 ölü 3 yaralı
3
Beyaz Saray'da bıçaklı bir saldırgan yakalandı
Beyaz Saray'da bıçaklı bir saldırgan yakalandı
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir