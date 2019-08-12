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Neslihan Atagül meyve topladı

Mutfak işlerini çok sevdiğini söyleyen Neslihan Atagül, organik meyvelerle konserve yaptı.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 07:41..
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Oyuncu çift, Mustafa Avkıran ile Övül Avkıran, İstanbul'daki evlerinin bahçesini Kadir-Neslihan Doğulu çiftine emanet etti.

ORGANİK REÇELLER

Avkıran çiftinin bahçesiyle ilgilenen Doğulu çifti, yetişen mahsulleri de toplamayı ihmal etmedi. Ağaca çıkıp erik, dut toplayan Neslihan Atagül, organik meyvelerle konserve yaptı.

Neslihan Atagül meyve topladı

"KOMŞUDA PİŞEN BİZE DE DÜŞER"

Övül Avkıran, Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşt.: Avkıran karelere, "Bahçemiz, meyve ağaçlarımız sahipsiz kalmadı. Çok seviniyorum. Komşuda pişer bize de düşer. Güzel, yetenekli, bir de becerikli... Marmelatlar şahane" notunu düştü.

Neslihan Atagül meyve topladı

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