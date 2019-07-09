Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

Arada evliliklerinin kötü gittiği iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, söylentileri yalanlar nitelikte paylaşımlarda bulundu. Ünlü çiftin, Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımlarla dikkat çekti.

ELLER BIRAKILMADI

Evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, baş başa yemeği çıktı. Çift, gece boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Neslihan Atagül o anları Instagram hesabından hikayeler kısmından paylaştı.

"CANINI SEVDİĞİM"

Atagül ayrıca, eşi Kadir Doğulu'yla çekilen romantik kareleri de "Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdiğim" notuyla paylaştı.