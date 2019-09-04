Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun organik tatili

Her fırsatta kendilerini doğanın kucağına atan Neslihan Atagül ile kendi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu, önceki gün yine kural bozmadı. Magazin dünyasının gözde çifti, lüks otellere gitmek yerine Karadeniz'e karşı kamp kurdu.

ATEŞ YAKIP YEMEK PİŞİRDİLER

İstanbul yakınlarındaki bir tepede çadır kuran ikili, ormanlık alanda da köpekleriyle doğa yürüyüşü yapıp oksijene doydu. Atagül ile Doğulu, karınları acıkınca da ormandan topladıkları odunlarla deniz manzaralı çadırlarının yanı başında yaktıkları ateşte yemek pişirdi.

Doğa aşığı ünlü çift, çıktıkları organik tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Baş başa romantik anlar yaşayan çiftin, organik aşkı da takdir topladı.

Doğa dostu ikili, köpekleriyle çıktıkları orman yürüyüşünde çevredeki çöpleri de topladı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da Karadeniz ve Ege kıyılarında kamp yapmıştı.