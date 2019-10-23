Nesneleri görünmez yapan materyal geliştirildi

Birçok bilim-kurgu içerikli filmde yer alan görünmezlik pelerini gerçek oldu. 1999 yılında kurulan, Kanadalı bir askeri kamuflaj üniforma üreticisi Hyperstealth; bir kişiyi, aracı, binayı ve hatta gemiyi bile görünmez yaptığını iddia ettikleri yeni bir görünmezlik materyali geliştirdi.

Hyperstealth CEO'su Guy Cramer, Quantum Kılıf olarak adlandırdıkları yeni malzemenin oldukça ince olduğunu ve herhangi bir güç kaynağı gerektirmediğini açıkladı. Cramer ayrıca, bu malzeme ile çevrili herhangi bir nesnenin, kızılötesi sistemlerde bile görünmediğini söylüyor.

HİÇBİR TEKNOLOJİNİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR

Guy Cramer, ''Bir adet Quantum Stealth, herhangi bir ortamda, herhangi bir mevsimde, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, başka hiçbir kamuflajın yapamayacağı bir gizlilik sunuyor.'' ifadelerini kullandı.

Yeni görünmezlik materyalinin, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde ciddi sorunlar yaratabileceğini söyleyen Cramer, yeni materyali piyasaya sürüp sürmeyecekleri konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

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