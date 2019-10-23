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Nesneleri görünmez yapan materyal geliştirildi

Araştırmacılar, koca bir binayı bile tamamen gizleyebilen, yeni bir görünmezlik materyali icat etti.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 15:32..
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Birçok bilim-kurgu içerikli filmde yer alan görünmezlik pelerini gerçek oldu. 1999 yılında kurulan, Kanadalı bir askeri kamuflaj üniforma üreticisi Hyperstealth; bir kişiyi, aracı, binayı ve hatta gemiyi bile görünmez yaptığını iddia ettikleri yeni bir görünmezlik materyali geliştirdi.

Hyperstealth CEO'su Guy Cramer,  Quantum Kılıf olarak adlandırdıkları yeni malzemenin oldukça ince olduğunu ve herhangi bir güç kaynağı gerektirmediğini açıkladı. Cramer ayrıca, bu malzeme ile çevrili herhangi bir nesnenin, kızılötesi sistemlerde bile görünmediğini söylüyor.

Araştırmacılar nesneleri görünmez yapan materyal geliştirdi VİDEO

Nesneleri görünmez yapan materyal geliştirildi

HİÇBİR TEKNOLOJİNİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR

Guy Cramer, ''Bir adet Quantum Stealth, herhangi bir ortamda, herhangi bir mevsimde, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, başka hiçbir kamuflajın yapamayacağı bir gizlilik sunuyor.'' ifadelerini kullandı.

Yeni görünmezlik materyalinin, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde ciddi sorunlar yaratabileceğini söyleyen Cramer, yeni materyali piyasaya sürüp sürmeyecekleri konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Nesneleri görünmez yapan materyal geliştirildi

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