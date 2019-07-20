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Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Oyuncu Nesrin Cavadzade özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik düşüncesine ilişkin "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim” dedi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 10:46..
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Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Güzel oyuncu özel hayatına ve evliliğe ilişkin değerlendirmeler yaparken, evlenerek 7 çocuk yapmak istediğini açıkladı.

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

“7 ÇOCUK YAPMAK İSTERİM”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Binlerce kez evet" yazılı bir paylaşım yapan Cavadzade'nin evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Bir süredir Alihan isimli erkek arkadaşıyla aşk yaşayan Cavadzade, evlilik iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Yaptığı açıklamanın 23 Haziran seçimleriyle alakalı esprili bir açıklama olduğunu belirten Cavadzade, “Evlilik teklifiyle alakası yoktu. Evlilik tabi ki isterim. Bence evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim.” şeklinde konuştu.

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

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