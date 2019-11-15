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Nesrin Cavadzade aile kurmak istiyor

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bir dergi için objektif karşısına geçti.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 09:54..
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Yasak Elma dizisindeki Şahika karakteri ile dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda beyaz perdede iki yeni film ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Nesrin Cavadzade, samimi açıklamalarda bulundu.

Nesrin Cavadzade aile kurmak istiyor

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Nesrin Cavadzade evlilik kavramanın kendisine yakın geldiğini söyleyerek, “Gerçekten sevdiğim bir insanla evlenip çoluk çocuğa, torun torbaya karışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

‘Çirkin erkeklerden hoşlanıyorum’ sözünün yanlış anlaşıldığını anlatan oyuncu, “Çirkin erkek de yakışıklı adam da aramıyorum. Aşk öyle aranarak bulunmaz” dedi.

"VALLAHA ÜZÜLÜYORUM"

Sosyal medyayı çok sevdiğini söyleyen Cavadzade, kötü yorumları okuduğunda  kafasına taktığını söyledi: “Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. 'Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?' diyor".

Nesrin Cavadzade aile kurmak istiyor

Nesrin Cavadzade aile kurmak istiyor

Nesrin Cavadzade aile kurmak istiyor

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