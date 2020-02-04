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Nesrin Cavadzade'nin İtalya paylaşımları

Vizyona giren yeni filmi ile gündemde olan, Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 08:01..
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Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.

Instagram hesabından, İtalya’dan paylaştığı beyaz elbisesiyle verdiği pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.Nesrin Cavadzade'nin İtalya paylaşımları

 

Cavadzade, verdiği son röportajda daha önce söylediği 'çirkin erkek severim' sözlerine açıklık getirdi.

ÇİRKİN ERKEK AÇIKLAMASI

Güzel oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Filmdeki partnerimle aramızda bir şeyler olduğuna dair haberler çıkmıştı. Filmin lansmanında bunları soracaklarını bildiğim için anneannemin hikâyesini anlattım. Şöyle ki dedem çok yakışıklı bir adamdı ve kadınlar onu rahat bırakmazdı. Anneannem her zaman 'Koca dediğin maymundan hallice olur, sakın yakışıklı adama âşık olmayın' derdi. Bunu söyledim. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler 'Nesrin şansım var mı?' diye binlerce abuk sabuk fotoğraf yolladı."

Nesrin Cavadzade'nin İtalya paylaşımları

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