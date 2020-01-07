taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9677
Euro
6.6799
Altın
1560.55
Borsa
111412.7
Gram Altın
299.074
Bitcoin
46716.33

Netanyahu: ABD-İran gerilimine karışmayız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını söyledi.

AA | 07.01.2020 - 08:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Netanyahu: ABD-İran gerilimine karışmayız

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

"BU GERGİNLİĞE DAHİL EDİLMEMELİYİZ"

Netanyahu'nun toplantıda güvenlik kabinesine hitaben, "Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığı, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini" dile getirdiği kaydedildi.

Buna karşın, Netanyahu'nun bakanlarına ABD'ye desteği ön plana çıkararak, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşabileceklerini söylediği de belirtildi.

Netanyahu: ABD-İran gerilimine karışmayız

"İRAN'IN İSRAİL'İ VURMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Toplantıda ayrıca İsrailli üst düzey askeri yetkililerin güvenlik kabinesine Süleyamani'nin öldürülmesi nedeniyle İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurma ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Libya'da 115 bin çocuk okuldan yoksun
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'daki çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.
Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek
Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkeyi daha büyük felaketler beklediğinin uyarısını yaparak 'En kötüsü henüz gelmedi' dedi.
John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Senatoda devam edecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.
ABD, İran Dışişleri Bakanı'na vize vermedi iddiası
ABD'nin, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak için New York'a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği öne sürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

73
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

42
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

75
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

22
İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

46
John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

5
Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdüğü anlaşıldı

Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdüğü anlaşıldı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir