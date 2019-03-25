Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı Golan Teperleri tweeti bugün resmiyete döküldü. ABD'de bulunan Netanyahu ile Donald Trump bir araya gelirken Trump Goland Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden bildiriyi imzaladı.

ABD KABUL ETTİ

İkili görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump bildiriye imza atarken Netanyahu da bu gelişmeyi kutladı. İmza ile Netanyahu ve Trump poz verdi.

Trump geçtiğimiz hafta Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin, İsrail Devleti ve bölgesel istikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

"TEŞEKKÜRLER TRUMP"

Trump'ın bu tweetinin ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da, "İran'ın, Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" ifadeleriyle teşekkürler mesajı gelmişti.