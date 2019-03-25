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Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

Golan Tepeleri'nin resmen İsrail toprağı olduğunu tanıyan bildiri ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı. ABD'de bulunan Netanyahu ile Trump ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 19:13..
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Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı Golan Teperleri tweeti bugün resmiyete döküldü. ABD'de bulunan Netanyahu ile Donald Trump bir araya gelirken Trump Goland Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden bildiriyi imzaladı.

Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

ABD KABUL ETTİ

İkili görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump bildiriye imza atarken Netanyahu da bu gelişmeyi kutladı. İmza ile Netanyahu ve Trump poz verdi.

Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

Trump geçtiğimiz hafta Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin, İsrail Devleti ve bölgesel istikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı

"TEŞEKKÜRLER TRUMP"

Trump'ın bu tweetinin ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da, "İran'ın, Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" ifadeleriyle teşekkürler mesajı gelmişti.

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