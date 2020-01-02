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Netanyahu bakanlık koltuklarını bıraktı

Adı yolsuzlukla anılan İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu, bağlı bulunduğu bakanlıklardan istifa etti.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 16:47..
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Netanyahu bakanlık koltuklarını bıraktı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilmesinin ardından, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıklarından istifa etti.

Yerel basında yer alan habere göre, Benyamin Netanyahu, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları koltuklarını bıraktığı konusunda kabineyi bilgilendirdi.

Netanyahu'nun, söz konusu bakanlıklara pazar günü yeni isimleri ataması bekleniyor.

Netanyahu'nun istifası, bu atamaların ardından yürürlüğe girecek.
İsrail'deki yasalar gereği, hakkında dava açılan bir bakanın görevinden istifa etmesi gerekirken, başbakan için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Bu nedenle Netanyahu, başbakanlık görevini yürütmeye devam ediyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar vermişti.

DOKUNULMAZLIĞIM KALSIN DEDİ

Netanyahu, bunu engellemek amacıyla dün akşam, meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru kabul edilirse, Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açamayacak.

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