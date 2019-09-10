Netanyahu Batı Şeria'yı ilhak vaadini tekrarladı

Altı ay içinde ikinci kez erken seçime gidecek İsrail'de nisanda az farkla birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan Benyamin Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını yeniden açtı.

TRUMP'A AYARLI

İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu.

Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

İLK TEPKİLER

Netanyahu'nun siyasi rakipleri seçime bir hafta kala ilhak açıklamasını eleştirdi.

Benny Gantz ile Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz (Kahol Lavan) koalisyonu, Netanyahu'yu Batı Şeria'daki yerleşimcileri 'ekstra olarak kullanmakla' suçladı.

Arapların Ortak Liste'sinin Genel Sekreteri Ayman Odeh, bunun propaganda ötesi bir açıklama olduğunu, sağ kanadın 'Apartheid vizyonunun' bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Demokratik Birlik, ilhak yönünde tek taraflı adımların İsrail'in güvenliğine zarar vereceği uyarısı yaptı.

Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammad Ştayyeh, Netanyahu'yu 'barış sürecinin en önde giden yok edicisi' diye niteledi.

NİSANDA DA AYNI VAATTE BULUNMUŞTU

1996-99 döneminde ve ardından 2009'dan beri İsrail Başbakanı olan Netanyahu, nisandaki seçim öncesinde de aynı vaatte bulunmuştu. Netanyahu, "Bir Filistin devleti varlığımızı tehlikeye sokar. Sekiz yılıdr muazzam baskıya karşı koyuyorum, hiçbir başbakan bu kadar baskıya uğramamıştır. Kendi kaderimizi kontrol etmek zorundayız." demişti.

Haaretz gazetesine göre son günlerde Likud için çalışan bir kamuoyu yoklaması şirketinin seçmenlere Filistin'in çeşitli bölgelerinin ilhak edilmesine ABD'deki Donald Trump yönetiminin potansiyel desteğiyle ilgili sorular sorması dikkat çekiyordu.

BATI ŞERİA'NIN YÜZDE 30'UNU OLUŞTURUYOR

Ürdün Vadisi, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yer alıyor. Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de kurmak istedikleri olası Filistin devletinin doğu çeperini oluşturmasını öngördükleri Ürdün Vadisi, güneyde Ölü Deniz'den kuzeyde İsrail'in Beyt Şean kentine kadar uzanıyor.

2400 kilometrekare toprağa yayılan Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturuyor.

SU KAYNAKLARIYLA VERİMLİ TARIM BÖLGESİ

Ürdün Vadisi, Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri'nin her iki yakasındaki verimli tarım arazilerinden meydana geldiğinden yaşamsal önemde.

İSRAİL HEP 'ASLA BIRAKMAM' DEDİ

Bugüne dek Filistinlilerle her türlü barış anlaşmasında Ürdün Vadisi'ni askeri kontrol altında tutmak istediklerini açıklamış olan gelmiş geçmiş İsrail hükümetlerinin Batı Şeria'yı yüzlerce Yahudi yerleşimiyle delik deşik hale getirmeleri de yaşayabilir bir Filistin devleti kurulmasını imkansız kılıyor.