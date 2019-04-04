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Netanyahu Gazze'yi sahiplendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kontrolünü alması için birçok Arap lidere öneride bulunduğunu söyledi. Netanyahu, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama kimse olmadı." dedi.

AA | 04.04.2019 - 14:51..
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok Arap lidere abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü alması önerisinde bulunduğunu ancak hiçbir liderin bunu kabul etmediğini söyledi.

İsrail radyosuna konuşan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOCUKLARI GAZZE'YE SAVAŞA GÖNDERMEM"

Tüm seçenekleri tüketmeden Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıyı düşünmediklerini belirten Netanyahu, "İsrailli tüm ebeveynler şunu bilsin ki tüm seçenekler bitmeden çocuklarını Gazze'ye savaşa göndermem." dedi. Netanyahu, birçok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı." diye konuştu.

Netanyahu Gazze'yi sahiplendi

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu’nun söz konusu açıklamalarının, “ABD’nin Arap ülkeleri ile Filistin üzerindeki komplosunun göstergesi.” olarak yorumladı. Ebu Rudeyne, Netanyahu’nun dillendirdiği planın Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olduğuna işaret ederek, “İşte bu, Başkan Mahmud Abbas’ın sürekli olarak uyardığı konuydu. Onun için Filistin ulusal davası ile Arap milletinin menfaatlerinin korunmasının köşe taşı olan Kudüs’ten taviz vermedi.” dedi.

HAMAS'A ÇAĞRI

Gazze Şeridi’ni yöneten Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’a çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, “Hamas’ın, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi, Filistin kimliğinin yok edilmesi, özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçme karşılığında kendisinin Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olması için planlar yapıldığının farkına varmalı.” uyarısında bulundu.

"KUDÜS'SÜZ BİR DEVLET KURULAMAZ"

Ebu Rudeyne Gazze ve Kudüs olmaksızın bir Filistin devletinin kurulmasının mümkün olmayacağını vurgulayarak, “Gazze Şeridi’nde bir devlet kurulamaz, Gazze’siz de bir devlet kurulamaz, Kudüs’süz bir devlet de kurulamaz.” ifadelerini kullandı. Filistin Yönetimi’ne göre, ABD’nin henüz açıklanmayan Yüzyılın Anlaşması projesinin, Gazze Şeridi’nde bir Filistin devleti kurmayı hedeflediği ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere ise kısmi bir otonomi hakkı tanımayı planladığını öne sürüyor.

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