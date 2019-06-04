Netanyahu iktidar olabilmek için kadın haklarını çiğnedi

Hükümet kurulamadığı için yeniden erken seçim ilan etmek zorunda kalan Benyamin Netanyahu'nun, öncesinde, Birleşik Tevrat Yahudiliği isimli ultra Ortodoks partinin koalisyon kurmak için kamusal alanlara kadın-erkek ayrılığı getirilmesi şartını kabul ettiği ileri sürüldü.

Benyamin Netanyahu'nun geçen ay çöken koalisyon pazarlıkları sırasında İsrail kamusal yayın kuruluşu KAN, Likud ile Birleşik Tevrat Yahudiliği arasındaki anlaşma taslağını ele geçirdiğini duyurdu.

"CİNSİYET AYRIMCILIĞI SUÇ DEĞİL"

Buna göre 'koalisyonun kurulmasından itibaren 90 gün içinde hükümet yasa değişikliğine giderek kamusal hizmetlerde, kamusal çalışma seanslarında, kamusal etkinliklerde kadın-erkek ayrılığına izin verecekti. Bu cinsiyet ayrılığı izni, cinsiyet ayrımcılığı yapmayacak şekilde tesis edilecekti'.

Taslak anlaşma, bu tür etkinlikleri düzenleyen yerel yönetim birimlerine cinsiyet ayrımcılığı suçlamasıyla dava açılmasını yasaklamayı da öngörüyordu.