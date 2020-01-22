taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9237
Euro
6.571
Altın
1557.17
Borsa
123001.24
Gram Altın
296.38
Bitcoin
51350.5

Netanyahu ile Macron'dan Türkiye toplantısı

Macron, Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere geldiği Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İHA | 22.01.2020 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Kudüs’te Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere İsrail'e geldi.

Macron, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir çalışma toplantısı düzenledi" ifadesini kullandı.

Netanyahu ile Macron'dan Türkiye toplantısı

Macron, İsrail'deki düzenleyeceği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail'in en büyük muhalefet partisi Kahol Lavan'ın lideri Benny Gantz ile de bir araya gelecek. Macron'un bu akşam işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

4 ÜLKE LİDERİ DAHA GELECEK

Auschwitz’in özgürlüğünün 75’inci yıl dönümü anma töreni için Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da İsrail'e gelecek.

"TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRDİK"

Netanyahu, Macron ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çok ilginç, sıcak ve verimli bir iş toplantısı bitirdim. Bu toplantıda İran, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye ve Libya gibi birçok konu ele alındı" dedi.

Netanyahu, "İsrail ile Fransa arasında ortak çıkarlarımız konusunda aramızda işbirliğini sürdürecek stratejik bir diyalog kurmayı kabul ettik" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Titanik'in tanınan şarkıcısı, anne acısını sahnede attı
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, annesinin ölüm haberini aldıktan saatler sonra konser verdi.
Hafter Trablus'taki Mitiga Havalimanı’nı vurdu
Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurduğu açıklandı.
İspanya’da bir şehri deniz köpüğü bastı
Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.
Trump’ın azil sürecinde ilk duruşma
ABD Başkanı Trump’a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato’daki ilk duruşması gerçekleşirken; Cumhuriyetçiler, Demokratların önergesini reddetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

236
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

204
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

194
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

115
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

78
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

169
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir