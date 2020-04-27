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Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

ABD Başkanı Trump'ın, Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulunduğunu belirten Netanyahu, "Birkaç ay sonra bu taahhüt onurlandırılacak." dedi.

AA |
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Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

İsrail'in gözü Filistin topraklarında...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, San Remo Konferansının 100. yıl dönümü dolayısıyla ABD'de düzenlenen programa gönderdiği görüntülü mesajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakına" onay vereceğinden emin olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN İLHAK ADIMI

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Trump'ın 'barış planında' İsrail'in Yahuda ve Samira'nın tamamındaki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) haklarını tanındı.

Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

"BİRKAÇ AY SONRA TAAHHÜT ONURLANDIRILACAK"

Başkan Trump (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüdün onurlandırılacağından şüphem yok." ifadesini kullandı.

Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

ÜRDÜN VADİSİ'NİN İLHAKINI VADETTİ

Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

Netanyahu: İlhak kararını ABD'nin onaylayacağından eminim

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