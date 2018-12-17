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Netanyahu: İran'da ajanlarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ajan göndermedeki amaçlarının, İran'ın nükleer programını kontrol etmek olduğunu söyledi.

AA | 17.12.2018 - 11:50..
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Dışişleri Bakanlığı'nda İsrailli diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ajanlarının, İran'ın "Nükleer emellerini" engellemek için bu ülkede operasyonlarına devam ettiğini belirtti.

İran'ın nükleer programına karşı, tüm dünyada mücadele ettiklerini dile getiren Netanyahu, "Ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı da ziyaret ediyoruz." ifadesini kullanırken daha fazla ayrıntı vermedi.

Netanyahu: İran'da ajanlarımız var

55 BİN SAYFA GİZLİ BİLGİYE ULAŞTIK İDDİASI

İsrail Başbakanı Netanyahu nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı'nın açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararı, gözden geçirmesinden birkaç gün önce gelmesi dikkati çekmişti.

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