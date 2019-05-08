Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin yok

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu ve açıkça bir gözdağı verdi.
İRAN'DAN URANYUM SEVİYESİNİ ARTIRMA HAZIRLIĞI
Ruhani; ülkesinin nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracakları uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili tehditler savurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldığı bir programda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İSRAİL İRAN'A İZİN VERMEYECEK"
Yaptığı kısa açıklamada Netanyahu, "İsrail İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek. Bizi öldürmek isteyenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD 2015'TE NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, geçen yıl 8 Mayıs'ta İran ve P1+5 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.