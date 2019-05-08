Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin yok

1 Patrik nedir Ortodoks kiliseleri, Oriental Ortodoks kiliseleri, Süryani kilisesi ve diğer doğu kiliselerinde; kilisenin başında bulunan, en yüksek rütbeli piskoposa patrik deniliyor.

2 İstanbul'da iş insanı bankaya para yatırırken gasbedildi Bağcılar'da iş insanı, bankadan çektiği 1 milyon lirasını başka bir bankaya yatırmak isterken 3 kişi tarafından sıkıştırıldı. İki tarafta bulunan silahlar bir anda ateş aldı ve çatışma çıktı.

3 Oğlunu Taksim'de bulan baba ortalığı birbirine kattı İstanbul Taksim Meydanı'nda öfkeli baba, evden kaçan ve psikolojik sorunları olan oğlunu döverek araca bindirdi.

4 Yüksekova'da yılan sürüsünü gören öğretmen şoke oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan ve bisikletiyle gezen Ümit Bartın, yılan sürüsüyle karşılaştı.

5 Engelli adam yangında canını verdi Mersin'de bedensel engelli bir kişi, evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, kendisine bakan annesi o sırada komşudaydı.

6 Taşı, suyu bir başka: Pembe Kayalar Cebeci Köyü'nün hemen yanı başındaki bu koyda ilginç şeyler oluyor. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, dışarıya çıkartıldığında sertleşiyor. Bu oluşumlar Osmanlı'yı da süslemiş bir zamanlar...