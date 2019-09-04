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Netanyahu kendisini yeni bakanlığa atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz’ın yerine kendisini atayarak, herkesi şaşırttı.

İHA | 04.09.2019 - 17:34..
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görevinden istifa eden bir başka bakanın koltuğunu aldı.

KATZ'IN KOLTUĞUNU ALDI

Hükümet tarafından İsrail Meclisi’ne gönderilen yazıya göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Ağustos’un 16’sında görevinden istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz’ın boşalan koltuğuna kendisini atadığı ifade edildi.

BU NETANYAHU'NUN ALDIĞI DÖRDÜNCÜ KOLTUK

Başbakan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kendisini atayarak, hükümette dördüncü koltuğun kontrolünü eline aldı.

Netanyahu, başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora olmak üzere üç bakanlığın görevini yürütüyor.

Netanyahu kendisini yeni bakanlığa atadı

BİRDEN FAZLA KOLTUĞU ALMA HAKKI

Geçen yıl kasım ayında Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın istifa etmesinin ardından Netanyahu, bu göreve de kendisini atamıştı. İsrail’de bir bakan veya başbakanın, birden fazla bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde bir engel bulunmuyor.

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