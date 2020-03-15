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Netanyahu korona testi yaptırdı

Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısında hasta gözüken Netanyahu, tedbir amaçlı korona testine girdi.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 18:59..
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Netanyahu korona testi yaptırdı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ölümcül virüs korona tüm dünyaya yayılımını sürdürüyor.

Bugüne kadar binlerce can alan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı.

NETANYAHU'DA KORONA ŞÜPHESİ

Ölümcül virüs birçok lidere de bulaştı....

Geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısında burnunu silip öksürmesi koronavirüse yakalndı iddialarını gündeme getirmişti.

Netanyahu korona testi yaptırdı

KORONA TESTİ YAPILDI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresine korona testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Testin kaç kişiye yapıldığı açıklanmazken, sonuçların henüz belli olmadığı kaydedildi.

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