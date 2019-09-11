Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

İsrail'de önümüzdeki salı günü seçime gidilecek.

Başbakan Netanyahu'nun Ashdod'a seçim kampanyası ziyareti sırasında sirenler çalmaya başladı....

​Netanyahu bugünkü açıklamasında, "Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria'yı ilhak edeceğim, Trump'ın 'barış planı' ilhak için tarihi fırsat" demişti.

APAR TOPAR KAÇTI

Ashkelon ve Ashdod'da çalan sirenler nedeniyle seçim konuşmasını yarıdan kesen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başka bir yere götürüldü.

Bazı İsrailli vatandaşlar patlama sesi duyduklarını bildirirken Ashdod Belediyesi ve yerel polis şehre düşen roket olmadığını açıkladı. İsrail Ordusu ise olayı araştırdıklarını duyurdu.

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