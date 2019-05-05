taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Netanyahu: Saldırılara devam emri verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıların devam edeceğini söyledi.

REUTERS | 05.05.2019 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kabine toplantısından önce konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas ve İslami Cihad'ı gerginlik dolayısıyla suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların ağır bedel ödediklerini söyledi.

"EMRİ VERDİM"

Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek, "İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim." dedi.

Netanyahu: Saldırılara devam emri verdim

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

448
Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

492
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

196
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

105
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

200
Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

480
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir