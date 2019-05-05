Netanyahu: Saldırılara devam emri verdim

Kabine toplantısından önce konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hamas ve İslami Cihad'ı gerginlik dolayısıyla suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların ağır bedel ödediklerini söyledi.
"EMRİ VERDİM"
Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek, "İsrail ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim." dedi.
İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor.