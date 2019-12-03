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Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakı konusunun konuşulduğunu söyledi.

AA | 03.12.2019 - 08:55..
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İsrail'in güney bölgesinde bulunan Aşkelon kentine bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in güvenliği için "önemli konuları" ele aldıklarını dile getirdi.

ÜRDÜN VADİSİ'Nİ KONUŞTU

Trump ile İran başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini ifade eden Netanyahu, "Ürdün Vadisi'nin İsrail'in doğu sınırı olarak tanınması yönündeki tarihi fırsatı ve ABD ile İsrail arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı da görüştük." dedi.

Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum

BEYAZ SARAY: İRAN TEHDİDİNİ KONUŞTULAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "İran tehdidini" görüştüğü belirtilirken, İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhakı konusunun gündeme geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi yeniden iktidara gelmesi halinde, "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

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