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Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

İsrail, dünyanın birçok ülkesinin haklı tepkilerine rağmen, ABD Başkanı Trump'ın desteğine güvenerek haddi aşan adımlar atmaya devam ediyor.

AA | 15.09.2019 - 20:34..
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Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

Uluslararası kararları yok sayan İsrail hükümeti, haftalık kabine toplantısını bugün ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde düzenledi.

SEÇİM VAADİ

Toplantıda açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamento seçimlerini kazanması ve bir koalisyon hükümeti kurmayı başarması halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyindeki bölgeleri İsrail'e ilhak etme taahhüdünü yineledi. Netanyahu, Ürdün Vadisi’ni "İsrail'in doğudan koruyucu duvarı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

400 BİN YAHUDİ VAR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi ikamet ediyor.

ULUSLARARASI VE BÖLGESEL İSTİKRARA TEHDİT

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadinin barışın temellerini yıktığını, uluslararası ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

İİT'nin 14. dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın talebi üzerine, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini görüşmek üzere Cidde kentinde bir araya geldi.

Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in ABD yönetiminin desteğiyle her gün Filistinlilere karşı ihlallerde bulunmaya ve suç işlemeye devam etmesinin durumu daha da zor hale getirdiğini ifade ederek "Netanyahu'nun son açıklaması, barışı temellerinden yıkıyor." dedi.

Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

Netanyahu ve kabinesi Batı Şeria'da poz verdi

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