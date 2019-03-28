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Netanyahu'dan Gazze sınırında savaş tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerlerini ziyaret ederek bölgeye yönelik operasyon tehdidinde bulundu.

AA | 28.03.2019 - 19:08..
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Gazze sınırında konuşlu İsrail askeri güçlerini ziyaret eden Netanyahu, bölgede incelemelerde bulundu. Askerlere "moral" ziyareti gerçekleştiren Netanyahu Gazze'ye ve Filistinlilere tehditlerde bulundu.

OPERASYON SİNYALLERİ

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Gazze'ye sınır olan bölgeden geliyorum, temas noktasında konuşlu askeri ekiplerin komutanlarıyla görüştüm." dedi.

Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birliklere takviye güç gönderdiklerini vurgulayarak, "Son günlerde, konuşlu güçlerimizin daha da güçlendirilmesi, daha fazla askeri aracın gönderilmesi ve büyük çaplı bir savaşa hazır olunması talimatını vermiştim." diye konuştu.

Netanyahu'dan Gazze sınırında savaş tehdidi

"Büyük çaplı bir savaşa girmek zorunda kalmaları durumunda bundan çekinmeyecekleri" tehdidinde bulunan Netanyahu, "Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra, bütün İsrail vatandaşları bilsin ki eğer geniş çaplı bir savaşa girmek zorunda kalırsak buna güçlü bir şekilde gireriz." ifadelerini kullandı.

GOLAN TEPELERİ

Netanyahu, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin ABD tarafından tanındığını hatırlatarak, "Aynı anda birkaç alanda çalışıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın üç gün önce üzerindeki egemenliğimizi kabul ettiği Golan Tepeleri de buradan çok uzak değil. Bu, İsrail devleti için büyük bir diplomatik başarıdır." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu başkanlığında salı günü düzenlenen güvenlik toplantısında, Gazze sınırındaki birliklere takviye güç gönderilmesi kararı alınmıştı.

Filistin Toprak Günü'nün 43. yılı nedeniyle cumartesi günü Gazze sınırında geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

TOPRAK GÜNÜ ÖNCESİNDE ASKER YIĞIYORLAR

İsrail, Filistinlilerin her yıl 30 Mart'ta andıkları "Toprak Günü" öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yapıyor.

Filistinlilerin cumartesi günü düzenlemesi beklenen gösteriler öncesi Gazze Şeridi sınırının İsrail tarafında artan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

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