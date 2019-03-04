Netanyahu'dan İngiltere'ye Hizbullah teşekkürü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Theresa May telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada Netanyahu’nun, İngiltere Başbakanı May’e, Hizbullah’ı terör listesine aldığından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

İngiltere’nin antisemitizme karşı sert tavrından dolayı May’i takdir eden Netanyahu’nun, Hizbullah’ın terör listesine alınması ile ayrıca, "Umarım ki başka ülkeler de bu adımı takip eder." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Lübnan Hizbullahı, siyasi kanadın İngiltere tarafından terör örgütleri listesine almasını "ABD'ye alçakça bir itaat" olarak tanımlamıştı.

İngiltere'nin kararının ardından Hizbullah tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada, "Terörü kucaklayan, finanse eden ve destekleyen hiçbir ülkenin bir partiyi veya direniş hareketini terörle suçlamaya hakkı yoktur." ifadesi kullanılmıştı.