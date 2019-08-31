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Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

İran ile ABD ve İsrail'in arasını yapmaya çalışan Macron'u Netanyahu uyardı.

AA | 31.08.2019 - 01:21..
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Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bir görüşmes gerçekleştirdi.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.

Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

"İRAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN DOĞRU BİR ZAMAN DEĞİL" UYARISI

Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.

"İRAN'DAN UZAK DUR"

Ayrıca Binyamin Netanyahu, görüşmede Emmanuel Macron'a İran'dan uzak durması gerektiğini belirtti.

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