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Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.

AA | 22.12.2018 - 07:48..
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Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı vermeden önce Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

"İSRAİL'İN SURATINA ATILMIŞ BİR ŞAMAR"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı, bu adımın, Rusya, İran ve Hizbullah için "zafer" olduğu ifade edilen haberde, Trump'ın kararı, "İsrail'in suratına atılmış bir şamar" olarak nitelendirildi.

Haberde ayrıca ABD'nin bu ülkedeki varlığının, İsrail'in Rusya'yı İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemeye ikna etmek için kullanabileceği tek pazarlık kozu olduğu ifade edildi.

Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

"İSRAİL'İ RUS ASKERİ KAMYONUNUN ALTINA ATTI"

Öte yandan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararını sert bir şekilde eleştirerek, "Trump bizi (İsrail) Suriye ve Hizbullah'a silah taşıyan Rus askeri kamyonun tekerleklerinin altına attı." dediği kaydedildi.

Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

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