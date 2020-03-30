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Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

AA | 30.03.2020 - 08:36..
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'ta koronavirüs çıktı.

TEST POZİTİF ÇIKTI

Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU PAYLAŞILMADI

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

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