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Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlık teklifi de reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın gerçekleştirdiği koalisyon görüşmeleri, bir kez daha sonuçsuz kaldı.

AA | 04.12.2019 - 07:51..
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Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlık teklifi de reddedildi

İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, Başbakan Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Tel Aviv'de bir kez daha bir araya geldi.

Herhangi bir uzlaşının sağlanamadığı belirtilen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından her iki lider de açıklama yapmadı.

Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlık teklifi de reddedildi

NETANYAHU, DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK ÖNERDİ

Görüşmenin sona ermesinden kısa süre sonra Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki koalisyon görüşmesinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı suçlandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun Gantz'a dönüşümlü başbakanlık önerdiği, önerinin Mavi-Beyaz tarafından reddedildiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Mavi-Beyaz tarafından ise henüz açıklama yapılmadı.

Netanyahu ve Gantz, daha önce de birçok kez koalisyon hükümeti kurmak için bir araya gelmiş ancak bu görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmamıştı.

İSRAİL'DE KOALİSYON KRİZİ 2 AYI GEÇTİ

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı erken seçimleri, Mavi-Beyaz önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud ikinci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

Meclis, 11 Aralık'a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke 1 yıl içinde 3. kez seçime gidecek.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

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