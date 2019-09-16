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Netanyahu'nun kaderini Filistinli seçmenler belirleyebilir

Filistinli seçmenlerin sandığa gitme oranı yükselirse, seçim vaadi olarak Batı Şeria'yı işgal edeceğini söyleyen Netanyahu, koalisyon krizi yaşayacak.

AA | 16.09.2019 - 15:19..
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İsrail gazetesi "Times of Israel"de yayınlanan haberde, bazı Filistinli seçmenlerin Netanyahu'nun kullandığı ırkçı söylem nedeniyle oy kullanmakta kararlı olduğu ifade edilirken, bazılarının ise oy kullanmaları halinde de değişen bir şey olmayacağına inandıkları için sandığa gitmeyi düşünmedikleri belirtildi.

İSRAİL SOLU, FİLİSTİNLİLERİ SANDIĞA BEKLİYOR

Ülkede bu yıl 9 Nisan'da yapılan seçimlerde sandığa giden İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oranının yüzde 49'da kaldığı, 2015'te ise bu oranın yüzde 63 olduğunun tahmin edildiği hatırlatılan haberde, birçok İsrailli sol siyasetçi ve aktiviste göre yarın yapılacak seçimde sandığa gidecek Filistinli seçmenlerin oranının artması halinde, Netanyahu liderliğinde sağ partilerden oluşacak bir koalisyon hükümetinin kurulmasının zor olduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun kaderini Filistinli seçmenler belirleyebilir

 

"NEYANYAHU'NUN SAĞCI PARTİLERLE KOALİSYON KURMASI İMKANSIZ HALE GELİR"

Gazeteye konuşan Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayda Tuman Süleymani, Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "2015'teki seçimde olduğu gibi Arapların oy verme oranı yüzde 63'e yükselirse, bu mükemmel olur. Arapların ve sağcı olmayan Yahudilerin oy verme oranı yüksek olursa, Otzma Yehudit (Yahudi Gücü Partisi) meclise giremez. Bu da Netanyahu'nun sağcı partilerle koalisyon hükümeti kurmasını imkansız hale getirir."

Netanyahu'nun kaderini Filistinli seçmenler belirleyebilir

İsrailli siyasi yorumcu Arik Rudnitzky ise Filistinli seçmenlerin oy kullanma oranında, nisan ayındaki seçime göre az da olsa artış yaşanacağını ve bu oranının yüzde 56'ya yükselmesini beklediğini dile getirdi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Nisan ayındaki seçim öncesi İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde, sandığın boykot edilmesi çağrısı yapılan Arapça afişler dikkati çekmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda geçen hafta yayınlanan haberde, Filistinli seçmenlere seçimleri boykot etmeleri çağrısı yapılan afişlerin sağcı Yahudi gruplar tarafından finanse edildiği bilgisine yer verilmişti.

Netanyahu'nun kaderini Filistinli seçmenler belirleyebilir

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ne 10 milletvekili göndermişti.

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