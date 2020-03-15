Netanyahu’nun yolsuzluk davasına korona ertelemesi

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve binlerce ölüme neden olan koronavirüs, birçok alanda etkisini gösterdi.

İsrail'de 200 vakaya rastlandı. Bunlardan 4'ünün iyileştiği belirtildi.

MAHKEMELERDE ACİL DURUM KARARI

İsrail Adalet Bakanı Amir Ohana, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm mahkemelerde "acil durum" ilan etti.

Hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davası da ertelendi.

NETANYAHU'NUN MAHKEMESİ ERTELENDİ

17 Mart'ta görülmesi beklenen davanın ilk duruşmasının, koronavirüs nedeniyle 24 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

İSRAİL BAŞBAKANI HAKKINDAKİ SÜREÇ

Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.