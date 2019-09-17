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Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

AA | 17.09.2019 - 22:11..
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Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok genel seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise gönderdi.

Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

NETANYAHU'YA LİBERMAN DARBESİ

Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

FİLİSTİNLİ BLOK 12 VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.

Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.

Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek, yeniden seçim kararı alınmıştı.

Netanyahu'ya seçimlerde hayal kırıklığı

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