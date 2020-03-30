Netanyahu'ya yeniden koronavirüs testi yapılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, bir kez daha koronavirüs testi yapılacak.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu'ya, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle yeniden koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

KARANTİNAYA ALINACAK MI

Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

DANIŞMANINDA KORONA ÇIKTI

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine koronavirüs testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı. Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın, dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.