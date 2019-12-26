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Netanyahu'yu kaçıran siren

İsrail Başbakanı Netanyahu, Aşkelon kentinde roket sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

İHA | 26.12.2019 - 10:12..
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Netanyahu'yu kaçıran siren

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisinin mitingine katıldı.

SIĞINAĞA İNDİ

Miting sırasında Netanyahu, Filistin direniş hareketlerinin Gazze'den attığı roketin ardından sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

Roket sirenleri çaldı Netanyahu sığınağa indi İZLE

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in Aşkelon kentine hedeflenen bir roketin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından önlendiğini açıkladı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmese de Tel Aviv, abluka altındaki Filistin yerleşim bölgesinden yapılan her saldırının Hamas tarafından yapıldığını savunuyor.

İSRAİL JETLERİ MİSİLLEME İÇİN HAVALANDI

İsrail ordusu, Netanyahu'nun konuşmasını engelleyen roket saldırısının ardından, Gazze'de belirlenen bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı görevde, bu sabah erken saatlerde Hamas'a ait olduğu iddia edilen askeri komplekslerin vurulduğu ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

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