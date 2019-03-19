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Netflix, Apple'ın yayın platformunda yer almayacağını açıkladı

Kendi video akış servisini tanıtmaya hazırlanan Apple'a Netflix'ten kötü haber. Şirket, Apple ile birlikte çalışmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 13:43..
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Apple, Netflix benzeri video akış platformunu duyurmak için artık gün sayıyor. Şimdiye kadar bazı yayın servisleriyle anlaşmalar gerçekleştiren şirket, kendi video yayın servisine oldukça güveniyor.

Haftalardır Netflix'in Apple'ın yayın servisinde yer almayacağı konuşuluyorrdu, ancak bununla ilgili ne Apple'dan ne de Netflix'ten herhangi bir açıklama gelmemişti.

Netflix CEO'su Reed Hastings, şirketin Pazartesi günü Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında Apple ile birlikte çalışmayacaklarını doğruladı.

netflix

'APPLE İLE İLGİLENMİYORUZ'

Dünya genelinde milyonlarca abone sayısına sahip Netflix'in patronu, yaptığı açıklamada, ''Apple gerçekten çok büyük bir şirket, ancak Netflix, Apple'ın yayın akış servisiyle ilgilenmiyor. İnsanların kendi içeriğimizi kendi platformumuzda izlemesini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı video akış servisinde Netflix'in olmayacağı bu ifadeler ile kesinleşmiş oldu.

APPLE

APPLE VİDEO AKIŞ HİZMETİNİ 25 MART'TA TANITACAK

Netflix'in Apple'a katılmayacağını açıklamasının ardından artık tüm gözler Apple'a çevrildi. Şirket, 25 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte kendi video akış hizmetini tanıtmayı planlıyor. Apple, şimdiden HBO, Showtime ve Starz gibi içerik üreticileriyle anlaşmayı başardı.

Apple'ın video akış serivisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için 25 Mart'taki etkinliği beklememiz gerekecek. Bakalım Apple, kendi video akış serivisiyle kullanıcıları şaşırtmayı başarabilecek mi?


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