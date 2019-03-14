Netflix daha fazla interaktif içerik yayınlayacak

Netflix'in abonelerine sunduğu interaktif içerik Black Mirror: Bandersnatch, kullanıcıların yaptığı seçimlerle farklı sonlar elde edebilecekleri bir içeriğe sahip. Etkileşimli Bandersnatch içeriğinin elde ettiği başarı, Netflix'in daha fazla etkileşimli içerik üretmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Netflix’in Ürün Başkan Yardımcısı Todd Yellin yaptığı açıklamada, ''Black Mirror: Bandersnatc, dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Biz de buradan hareketle interaktif içeriklere daha fazla yatırım yapmaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.





DAHA FAZLA İNTERAKTİF İÇERİK GELECEK

Todd Yellin, Netflix kullanıcılarının önümüzdeki süreçte daha fazla interaktif içerik göreceklerinin altını çizerek, bu tür içeriklerin sadece bilim kurgu tarzındaki içerikler olmayacağını, komedi ve romantik içerikler de olabileceğini ifade etti.

Kullanıcıları verdiği kararlarla hikayelere yön verebileceği yeni interaktif diziler, çok yakında Netflix platformunda olacak, ancak şirket henüz yeni içeriklerin yayın tarihlerini açıklamadı.

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