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Netflix daha ucuz mobil aboneliği test ediyor

Netflix'in, Hindistan'da daha fazla abone elde edebilmek için sadece mobil abonelik hizmetini test ettiği bildirildi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 11:26..
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Netflix, Hindistan'da oldukça popüler olmasına rağmen, diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olan abonelik ücretleri, birçok Hindistan kullanıcısı için olumsuz etki yaratabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve ülkedeki abone sayısını artırmak için Netflix'in, bir çözümü var gibi görünüyor.

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Netflix, Hindistan kullanıcılarına özel sadece mobil abonelik hizmetini test ediyor. Bu hizmete abone olan kullanıcılar daha düşük abonelik ücreti ödeyerek Netflix'i, sadece mobil platformlarda kullanabilecek.

NETFLİ

BAŞKA ÜLKELERE DE GELEBİLİR

Netflix, yaptığı açıklamada, Hindistan'daki daha düşük fiyatlı mobil abonelik hizmetini test ettiğini doğrularken, belirli ülkelerdeki bazı kullanıcılar için daha ucuz bir abonelik planı test ettiğini belirtti.

Netflix'in kısıtlamalı daha ucuz abonelik hizmeti, kullanıcılar arasında test edildikten sonra bazı ülkelerde kullanıma sunulabilir. Şirketin, şu anda ülkemizdeki abonelik fiyatları ise şu şekilde:

netflix

NETFLİX TEST KULLANICISI OLMA

Eğer siz de Netflix abonesiyseniz, yapılan değişiklikleri diğer abonelerden önce görebilmek için Netflix test programına katılabilirsiniz. Bunu yapabilmek için hesap ayarlarından 'Teste katılım' seçeneğine tıklayın.

netflix

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan, 'Beni test ve ön izlemelere dahil et' seçeneğini aktif hale getirip 'Tamam' 'a tıklayın.

netflix

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