Netflix, RTÜK'e lisans başvurusu yapmadı

Son yıllarda internet yayıncılığının gelişmesiyle başta Netflix olmak üzere birçok platform, Türkiye pazarında yayınlarını oldukça artırdı. Genellikle aylık abonelik sistemini kullanan bu platformlar, belirli ücret karşılığında bütün içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ise başta Netflix olmak üzere internette yayın yapan birçok platformu yakından ilgilendirecek bir karar alındı ve bu platformların RTÜK denetimine gireceği açıklandı. Alınan bu karara nasıl bir tepki vereceği merak edilen Netflix, Türkiye pazarından çekilebilir.

NETFLIX BAŞVURU YAPMADI

RTÜK'ün aldığı denetim kararı dün itibarıyla yürürlüğe girdi ve RTÜK'ün resmi sitesinde yer alan açıklamada, internet yayın platformlarının son lisans başvuru tarihi 1 Eylül olarak açıklandı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, lisans başvurusu yapan 253 şirket arasında Netflix bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnternet Hukuku uzmanı Yaman Akdeniz, bugün itibarıyla Netflix'in Türkiye pazarından çıkacağını iddia etti.

Şu an için Netflix'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da birçok kullanıcıya göre Netflix, artık ülkemizdeki yayın hayatına devam etmeyecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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