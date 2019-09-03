taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7682
Euro
6.3184
Altın
1532.39
Borsa
98557.87
Gram Altın
284.493

Netflix, RTÜK'e lisans başvurusu yapmadı

RTÜK'ün hayata geçirdiği dijital yayınların denetimi için Netflix'in, başvuru yapmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yıllarda internet yayıncılığının gelişmesiyle başta Netflix olmak üzere birçok platform, Türkiye pazarında yayınlarını oldukça artırdı. Genellikle aylık abonelik sistemini kullanan bu platformlar, belirli ücret karşılığında bütün içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ise başta Netflix olmak üzere internette yayın yapan birçok platformu yakından ilgilendirecek bir karar alındı ve bu platformların RTÜK denetimine gireceği açıklandı. Alınan bu karara nasıl bir tepki vereceği merak edilen Netflix, Türkiye pazarından çekilebilir.

netflix

NETFLIX BAŞVURU YAPMADI

RTÜK'ün aldığı denetim kararı dün itibarıyla yürürlüğe girdi ve RTÜK'ün resmi sitesinde yer alan açıklamada, internet yayın platformlarının son lisans başvuru tarihi 1 Eylül olarak açıklandı. Ancak yeni gelen bilgilere göre, lisans başvurusu yapan 253 şirket arasında Netflix bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnternet Hukuku uzmanı Yaman Akdeniz, bugün itibarıyla Netflix'in Türkiye pazarından çıkacağını iddia etti.

netflix

Şu an için Netflix'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da birçok kullanıcıya göre Netflix, artık ülkemizdeki yayın hayatına devam etmeyecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

226
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

202
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

84
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

65
Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

231
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

31
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir