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Netflix, şifre paylaşımı yapan kullanıcıların hesaplarını kapatabilir

Netflix şifrenizi arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız yakında hesabınız tehlikeye girebilir. Şirket, bu tür hesapları yapay zeka yardımıyla tespit edebilir.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 15:12..
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1997 yılında bir DVD kiralama hizmeti olarak kurulan ve daha sonra internet üzerinden dizi ve film akış platformuna dönüşen Netflix, her geçen yıl kullanıcı sayısını artırıyor. Dünya genelinde bu derece popüler hale gelmiş bir yayın platformunun, tahmin edebileceğiniz gibi korsan kullanıcıları da bulunuyor.

Netflix abone ücretini bölmek ve masrafı azaltmak için hesabını başkalarıyla paylaşan kullanıcılar, Netflix'in potansiyel müşteri kaybetmesine neden oluyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen şirket, yapay zeka teknolojilerinden faydalanabilir.

netflix

ŞİFRE PAYLAŞANLARA YAPAY ZEKA ÖNLEMİ

Teknoloji şirketi Synamedia, hesap paylaşımını azaltmak için tasarlanmış yeni yapay zeka sistemini duyurdu. Bu yeni teknoloji, Netflix ve benzeri abonelik sistemlerindeki şifre paylaşımını tespit edebilmek için makine öğrenmesini kullanıyor.

Synamedia'nın ürün müdürü Jean Marc Racine, bu yeni teknolojinin şu an için deneme aşamasında olduğunu ve ilerde Netflix'in bu teknolojiyi kullanabileceğini söyledi.

NETFLIX HEY AY 192 MİLYON DOLAR KAYBEDİYOR

Netflix, şifreleri paylaşanları yapay zeka yardımıyla tespit ederek,  kullanıcıların hesaplarını tamamen kapatabilir. Korsan içerikler ve hesabını bu şekilde başkalarıyla paylaşanlar nedeniyle Netflix'in her ay 192 milyon dolar para kaybettiğini düşünürsek, şirket bunu yapmakta pek haksız görünmüyor.

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