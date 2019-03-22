Netflix'in bir sonraki interaktif macerası: Bear Grylls

Netflix'in abonelerine sunduğu interaktif içerik Black Mirror: Bandersnatch, kullanıcıların yaptığı seçimlerle farklı sonlar elde edebilecekleri bir içeriğe sahip. Etkileşimli bu içeriğin elde ettiği başarı, Netflix'in daha fazla etkileşimli içerik üretmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Netflix’in Ürün Başkan Yardımcısı Todd Yellin yaptığı açıklamada, daha fazla interaktif içeriye odaklanacaklarını açıklamıştı. Netflix kullanıcılarının önümüzdeki süreçte daha fazla interaktif içerik göreceklerinin altını çizen Yellin, bu içeriklerin sadece bilim-kurgu alanında olmayacağını ifade etmişti.





BEAR GRYLLS İNTERAKTİF OLARAK GELİYOR

Doğada hayatta kalma üzerine çeşitli programlar yapan ünlü maceracı Bear Grylls, tamamen aynı konsept ile Netflix'te olacak. Ancak bu sefer ünlü maceracının hayatta kalmasına veya ölmesine sizin vereceğiz kararlar neden olacak.

8 bölümden oluşacak Bear Grylls You vs Wild, 10 Nisan'da Netflix platformunda yayınlanacak. Bütün bölümleri interaktif bir şekilde izleyebileceğiniz yeni Netflix serisi, bakalım Black Mirror: Bandersnatch gibi başarılı olabilecek mi?