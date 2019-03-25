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Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

Terörist başı Öcalan'ın posterinin asıldığı Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarının ardından, 33 kişi gözaltına alındı.

DHA | 25.03.2019 - 08:47..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy pazar alanında yapılan Nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

EMNİYET GEREKEN MÜDAHALEYİ YAPTI

Öte yandan Bakırköy'deki kutlamalara katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'demokrasi güçleri'ne selam gönderdikten sonra terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişti.

Buldan'ın bu çağrısının ardından terörist başı Öcalan'ın posteri açılmış, emniyet ekipleri de gereken müdahaleyi yapmıştı.

Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı

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